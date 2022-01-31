Польща надасть Україні оборонне озброєння

На тлі російської агресії Польща передасть Україні оборонне озброєння.﻿ Про це заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, повідомляє Новое время.

"У тісному контакті з президентом було ухвалено рішення передати українській стороні оборонні боєприпаси. Це рішення доопрацьовує міністр національної оборони" , — сказав Солох.

За його словами, пропозиція передана українській стороні, зараз чекають на відповідь.

Солох заявив, що йдеться про десятки тисяч набоїв.

Він також додав, що президент Анджей Дуда щодня розмовляє з президентом України Володимиром Зеленським телефоном.

На тлі загрози нового російського вторгнення США та інші країни Заходу розпочали постачати Україні зброю. Зокрема, США та Велика Британія поставили Україні озброєння, про яке раніше мріяла українська армія, заявив Резніков.

Також Україна отримає американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Зазначені ПЗРК виділять Україні Литва й Латвія, а Естонія планує поставити американські протитанкові ракети Javelin.

США передали Україні багатоцільові гранатомети SMAW, а Велика Британія — NLAW.

Канада своєю чергою розглядає постачання зброї та спорядження для Сил територіальної оборони ЗСУ.