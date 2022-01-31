Валютний ринок понеділка: хід торгів

У понеділок на міжбанківському валютному ринку продовжилося зміцнення гривні, що почалося минулої п'ятниці. До обіду котирування безготівкового долара опустилися до 28,41 гривні на купівлі та 28,417 гривні на продажі.

Основними покупцями валюти сьогодні стали самі банки, які вимушені коригувати свою валютну позицію, призводячи її до вимог Національного банку. Самому ж регулятору довелося активно рятувати спекулянтів, що загралися. Спочатку НБУ вийшов з інтервенцією на рівні 28,45 гривень, потім опустив курс покупки на 2 копійки, потім ще на дві і до моменту написання статті знаходиться на ринку з великим ордером на покупку за ціною 28,41 гривень. Лише таке жорстке втручання регулятора утримало долар від повного обвалу.

На готівковому ринку долар також стрімко дешевшає. Ще вранці оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 28,63-28,65 гривень, а на обід цінник опустили на 25 копійок, до 28,38-28,40 гривень. При цьому ціна на готівковий долар опустилася нижче за ціну безготівкового на міжбанку.

Євро на FOREX спробував зрости, але зміг піднятися лише до позначки 1,1180, після чого розвернувся і знову розпочав зниження. В Україні готівковий євро падає синхронно з доларом, і коливання на FOREX не мають особливого впливу на його ціну. Вранці у столиці його продавали по 32,08-32,10 гривень, а до обіду – вже по 31,90-31,92 гривень.

Російський рубль вранці понеділка зміцнився до 77,25 долара, тому що на вихідних секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев відкинув навіть у теорії можливість війни Росії та України. На обід рубль почали продавати і він опустився до 77,85 за долар. Готівковий рубль у Києві, як і минулого тижня, продають по 3,65-3,69 гривні за 10 рублів. Але відчувається, що якщо зміцнення гривні продовжиться, рубль теж подешевшає.