Острів Балі почне приймати туристів з усього світу

Індонезійський острів Балі відкриється для іноземних туристів із 4 лютого. Про це заявив міністр-координатор з морських справ та інвестицій Лухут Бінсар Панджаїтан, повідомляє ТАСС.

"Уряд заявив, що він знову дозволить в'їзд на Балі з-за кордону з 4 лютого 2022 року", - наводить у понеділок слова міністра агентство Антара.

Повідомляється, що це рішення покликане допомогти відновленню економіки індонезійського острова, що постраждала від пандемії COVID-19.

Міністр також повідомив, що керівництво Індонезії прийняло рішення скоротити термін перебування на карантині для щеплених туристів з семи до п'яти днів.

За даними індонезійського МОЗ, за останню добу в республіці коронавірус виявили у 10 тис. жителів, 17 людей померли. Загалом за час пандемії в Індонезії, в якій проживають 270,2 млн осіб, зафіксовано понад 4,3 млн випадків зараження коронавірусом, понад 144 тис. людей померли, понад 4,1 млн пацієнтів одужали.