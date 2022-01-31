Вийшов новий надбюджетний, але просунутий смартфон

На ринку з'явився новий бюджетний технологічний смартфон Tecno Spark 8C. Він оснащений об'ємним звуком DTS, технологією розширення ОЗП та NFC, повідомляє Хайтек.

Близько двох років тому смартфони із частотою оновлення екрану близько 90 Гц коштували від $500 та вище. Тепер технологія стала настільки поширеною, що такі телефони можуть коштувати дешевше за $150. Одна з таких моделей – Spark 8C від компанії Tecno. Пристрій відрізняє 6,6-дюймовий IPS-дисплей з частотою оновлення 90 Гц. Дозвіл екрану - HD +, вартість пристрою - $ 120 (9300 рублів).

Фото: Tecno

Як і інші подібні пристрої Spark 8C працює на операційній системі Android 11 (версія Go) з HiOS, в основі смартфона - чіп Unisoc T606. Точних даних про процесор поки немає. Проте, передбачається, що це буде восьмиядерний процесор Unisoc T606 SoC. Згідно з інформацією на сайті Tecno Nigeria, телефон поставляється з 2 Гб та 3 Гб ОЗУ, тоді як на сайті компанії в Таїланді згадується 4 Гб оперативної пам'яті. Розмір сховища становить 64 Гб, а ємність акумулятора - 5000 мА * год.

Інші ключові особливості Tecno Spark 8C включають стереозвук DTS, краплеподібний виріз на дисплеї та підтримку NFC. Телефон буде доступний у чотирьох різних варіантах кольору. Для фото та відео у Tecno Spark 8C є подвійна задня камера з об'єктивом f/1,8 та подвійним світлодіодним спалахом. На передній панелі також знаходиться 8-мегапіксельний датчик селфі-камери зі спалахом для селфі.

Фото: Tecno

Tecno Spark 8C постачається з 64 ГБ вбудованої пам'яті. Варіанти підключення включають 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, FM-радіо, GPS/A-GPS, NFC та порт USB. Датчики на борту включають акселерометр, датчик зовнішнього освітлення та датчик наближення. Ззаду також є датчик відбитків пальців.

Минулого року стандартну модель Tecno Spark 8 запустили на світовому ринку. Цього року смартфон поновили до моделі Tecno Spark 8T.