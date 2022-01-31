Вірусолог розповів про "людей-біоінкубаторів" коронавірусу

Вірус дуже довго перебуває в організмі людей з ослабленою імунною системою і починає там мутувати, щоб якомога довше затриматися, розповів доктор біологічних наук, вірусолог Петро Чумаков, повідомляє Лента.ру.

За його словами, це явище було описано близько року тому на прикладі хворої на лейкемію, яка перенесла багато курсів хіміотерапії. Такі пацієнти стають "біоінкубаторами" для коронавірусу.

Раніше вчені виявили в організмі 22-річну мешканку ПАР, інфіковану ВІЛ, 21 мутацію коронавірусу. Вона була заразна протягом дев'яти місяців і вилікувалась лише після того, як почала приймати терапію від ВІЛ, і її імунна система зміцніла, йдеться у дослідженні, опублікованому на сайті Social Science Research Network.

"У такому разі людина стає біоінкубатором, середовищем тривалого проживання для того, щоб пройшла якнайшвидше селекція тих варіантів вірусу, які краще пристосуються до проживання в людському організмі" , - пояснив біолог і нагадав, що, згідно з однією з гіпотез, омікрон виник у організмі ВІЛ-інфікованого.

Оскільки коронавірус спочатку був вірусом кажанів, таким чином він прискорено проходить адаптацію в організмі людини, щоб краще пристосуватися до нового господаря.

"Цей процес адаптації міг би йти у звичайній популяції людей протягом кількох років, а тут, в організмі однієї людини, він прискорено набирає мутації та перетворюється саме на той варіант, який з'явився б через кілька років" , – розповів вірусолог.

Біолог пояснив, чому люди з ослабленим імунітетом не вмирають під час зараження COVID-19. За його словами, крім антитіл та імунної системи, організм здатний мобілізувати інші захисні механізми.