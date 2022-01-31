Російський опозиціонер заявив, що його не пустили до Грузії й депортували до Києва

Російський опозиціонер Дмитро Гудков заявив, що його не пустили до Грузії та вирішили депортувати назад до Києва, повідомляє Новое время.

"Прилетів з Києва до Тбілісі. На державному рівні ухвалено рішення мене депортувати назад до Києва. Рішення політичне. Про мій візит усіх попередили, я приїхав на офіційне запрошення" , - написав він у Facebook.

За його словами, у Грузії у нього були заплановані зустрічі з активістами та дипломатами.

"Пояснень немає, лише співчутливі жести прикордонників. Усі розуміють, але…Ось тобі й центр російської еміграції. Ось тобі й м'яка сила навпіл з русским миром" , - написав він.

У червні 2021 року російський опозиціонер Дмитро Гудков виїхав із РФ до Києва.