У парламенті Нідерландів підтримують надання Україні зброї
У парламенті Нідерландів підтримують надання Україні зброї для захисту від російської агресії, повідомляє УНІАН.
За словами депутата від "Народної партії за свободу і демократію" (VVD) Рубена Брекельманса, прем'єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Гукстра мають пообіцяти українському урядові структурну військову або фінансову підтримку у вівторок.
Брекельманс додав, що нідерландські урядовці мають приїхати до України з конкретними пропозиціями.
"Як конкретно про те, що ми можемо поставити, так і про те, чи відповідає це потребам України. Але також обговорюйте майбутні сценарії. Якщо агресія загострюватиметься далі, Нідерланди мають бути структурно готові, фінансово чи матеріально, і щоб Україна розуміла, на що може розраховувати", - зазначив депутат.
На думку Брекельманса, Нідерланди могли б надати Україні радари, високоточну зброю, протитанкову зброю або засоби протиповітряної оборони.
Зазначається, що Україна вже звернулася до Нідерландів про допомогу в озброєнні. Зараз Міноборони проводить інвентаризацію того, що можна надати Україні.
За словами Каті Пірі з опозиційної "Партії праці" (PvdA), Нідерланди можуть допомогти Україні в захисті від кібератак, забезпечити навчання або постачати протитанкову зброю.
Утім, і керівна "Народна партія за свободу і демократію" (VVD) і опозиційна "Партія праці" (PvdA) виступають проти відряджання до України нідерландських військових.
"Спілкувався з Каті Пірі про військову підтримку, яку Нідерланди мають надати Україні. Ніяких військ, лише оборонна зброя! (І справді більше, ніж просто каски, як у німців)", - написав потім Брекельманс у себе в Twitter.