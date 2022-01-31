У парламенті Нідерландів підтримують надання Україні зброї для захисту від російської агресії, повідомляє УНІАН.

За словами депутата від "Народної партії за свободу і демократію" (VVD) Рубена Брекельманса, прем'єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Гукстра мають пообіцяти українському урядові структурну військову або фінансову підтримку у вівторок.

Брекельманс додав, що нідерландські урядовці мають приїхати до України з конкретними пропозиціями.

"Як конкретно про те, що ми можемо поставити, так і про те, чи відповідає це потребам України. Але також обговорюйте майбутні сценарії. Якщо агресія загострюватиметься далі, Нідерланди мають бути структурно готові, фінансово чи матеріально, і щоб Україна розуміла, на що може розраховувати" , - зазначив депутат.

На думку Брекельманса, Нідерланди могли б надати Україні радари, високоточну зброю, протитанкову зброю або засоби протиповітряної оборони.

Зазначається, що Україна вже звернулася до Нідерландів про допомогу в озброєнні. Зараз Міноборони проводить інвентаризацію того, що можна надати Україні.

За словами Каті Пірі з опозиційної "Партії праці" (PvdA), Нідерланди можуть допомогти Україні в захисті від кібератак, забезпечити навчання або постачати протитанкову зброю.

Утім, і керівна "Народна партія за свободу і демократію" (VVD) і опозиційна "Партія праці" (PvdA) виступають проти відряджання до України нідерландських військових.