Похолодання та без опадів: прогноз погоди на 1 лютого

Першого дня лютого майже в усіх областях України очікується прохолодна погода﻿ без істотних опадів.

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У вівторок, 1 лютого, на західній, північній та східній території України температура повітря впродовж дня буде коливатись у межах від -2°С до +2°С. У центральних областях вдень стовпчики термометрів покажуть від 0°С до +3°С. Тепліше буде у південних регіонах, де вдень прогнозують від +4°С до +8°С. У Криму очікується температура +6°С +8°С. Вночі температура по всій території країни опуститься до позначок -2°С...-6°С.

Першого дня лютого в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях прогнозують сніг упродовж доби. В Одеській області вдень можливі опади у вигляді дощу. На решті території України без істотних опадів. На дорогах очікується ожеледиця.

Майже по всій території країни очікується вітер із середньою швидкістю 11-22 км/год. У Сумській області швидкість вітру може досягати 18-25 км/год. У південних регіонах буде спокійніше - швидкість вітру 4-14 км/год.

У столиці України, Києві﻿, 1 лютого очікується температура повітря від 0°С до -2°С протягом дня, вночі температура може знизитись до -2°С...-6°С, вітер 11-18 км/год.