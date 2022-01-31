Porsche готує "позашляхову" версію моделі 911
Німецька компанія Porsche готує позашляхову версію свого культового купе 911. Автомобіль помітили на дорожніх випробуваннях. Новинка дозволить потіснити тюнінгові ательє, які вже успішно пропонують свої варіанти купе-кросовера, повідомляє Обозреватель.
В останні роки з'явився попит на спорткари, які створені на згадку "бойових" болідів, які брали участь у ралі та марафонах на витривалість. Наприклад, американська компанія Singer Vehicle Design разом із британською Tuthill представили позашляховик Singer ACS, створений за мотивами ралійних Porsche 80-х років. За основу було взято купе 911.
Ще однією заявкою на успіх стала презентація презентація проєкту "Марсіанін" Марка Філіпа Гембалла. Він планує випускати "іменні" суперкари на базі Porsche, які можна використовувати як на швидкісних магістралях, так і на бездоріжжі. Є аналогічні проєкти й в інших тюнінгових ательє, наприклад, Gemballa (колишня компанія батька Марка Філіпа) та Delta 4x4.
Було б нелогічно з боку Porsche віддати такий ласий шматок пирога. Тим більше, що компанія мала напрацювання в цій галузі. Знову ж таки, зовсім дивно було б не використати свою історичну спадщину та перемоги болідів компанії в "Париж-Дакарі" та "Ралі Сафарі". Тому поява на дорогах прототипу 911-го зі збільшеним дорожнім просвітом та розширеними колісними арками дає багату їжу для роздумів. Крім того, щось подібне вирішили зробити і в компанії Lamborghini, яка також вивела на тести свій позашляховий варіант купе Huracan.