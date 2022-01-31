Лоукостер Wizz Air суттєво змінить структуру флоту у наступні п’ять років та збільшить середню місткість літаків, повідомляє Avianews.

Така стратегія дозволить продавати на маршрутах на третину більше квитків без збільшення частоти польотів. Потенційно це може збільшити кількість низьких тарифів на кожному рейсі.

З 2004 року, коли авіакомпанія розпочала свою діяльність, основу її парку складали авіалайнери Airbus A320 на 180 місць.

Тепер Wizz Air веде процес поступового виведення цих літаків і заміни їх на авіалайнери Airbus A321neo на 239 місць. В останньому кварталі 2021 року лоукостер отримав вісім нових A321neo і вивів із парку два старі A320.

Вже сьогодні більш місткі A321 різних модифікацій переважають у флоті Wizz Air. На кінець 2021 року до нього входили 150 повітряних суден: 66 A320 різних модифікацій та 84 A321 різних модифікацій.

За планами Wizz Air, через 5 років її флот включатиме 383 літаки: 40 A320neo і 343 — A321 різних модифікацій.

На даний момент лише чотири українські аеропорти можуть приймати літаки A321neo без обмежень: Бориспіль, Львів, Харків та Одеса.

Якщо не розвивати аеродроми інших аеропортів, це призведе до того, що авіакомпанія не зможе відкривати туди рейси по мірі розвитку свого флоту.

Наприклад, для аеропорту Київ (Жуляни) це означає, що Wizz Air може піти у сусідній Бориспіль. Вже зараз лоукостер виконує з Борисполя один рейс до Абу-Дабі. Причина в тому, що Жуляни не можуть приймати A321neo з повним завантаженням та заправкою.