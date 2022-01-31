Стефанчук розповів про "секретні пакети" для депутатів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про існування спеціальних «секретних пакетів» з інструкціями для народних депутатів на випадок надзвичайної ситуації, повідомляє Новое время.

Про це він сказав на брифінгу у понеділок, 31 січня, відповідаючи на запитання, чи розроблено якісь заходи, якщо парламент не зможе зібратися, а провести онлайн-засідання буде неможливо через відключення інтернету та мобільного зв’язку.