Стефанчук розповів про "секретні пакети" для депутатів
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про існування спеціальних «секретних пакетів» з інструкціями для народних депутатів на випадок надзвичайної ситуації, повідомляє Новое время.
Про це він сказав на брифінгу у понеділок, 31 січня, відповідаючи на запитання, чи розроблено якісь заходи, якщо парламент не зможе зібратися, а провести онлайн-засідання буде неможливо через відключення інтернету та мобільного зв’язку.
"Є відповідні пакети для народних депутатів, вони під грифом "таємно". Вони їх відкривають і там написано: якщо падає зв’язок, ти робиш перше, друге, третє… коли збираємось у Верховній Раді, чи десь… Це все прописано. Єдине, що це все є режим секретності, тому я не можу розголошувати цю таємницю", — заявив Стефанчук.