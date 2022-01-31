Український фігурист відповідав росіянам англійською

Фігурист збірної України Іван Шмуратко, який прибув на зимові Олімпійські ігри-2022 до Пекіна, не став відповідати на запитання російських журналістів російською мовою. Під час пресконференції після тренування 20-річний киянин заговорив із представниками РФ англійською мовою, повідомляє Обозреватель.

Як йдеться в матеріалах "Суспільного". Спочатку в українця поцікавилися, якою мовою він відповідатиме на запитання. Він вибрав англійську. Проте журналіст російського "Матч ТБ" все одно запитав Івана російською, які рекомендації отримала збірна України перед Олімпіадою в Китаї.

Шмуратко пояснив, що в Пекіні наші спортсмени даватимуть коментарі або українською мовою, або англійською.

"Чудово, що збірна України братиме участь у командному турнірі. Чому я говорю англійською? Все, що я можу, – це виконувати тут свою роботу" , – дипломатично доповнив відповідь фігурист.

Іван Шмуратко під час виступу.

При цьому російський сайт Євроспорту переклав по-своєму слова Івана.

"Я роблю все, щоб бути тут" , – такий варіант з'явився у популярного телеканалу.

Шмуратко – один із шести представників України у фігурному катанні на Іграх. Він виступить у одиночному та командному турнірі.

Як відомо, Міністерство молоді та спорту України рекомендувало нашим спортсменам у Пекіні-2022 уникати спілкування з росіянами.