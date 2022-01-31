Польша направила в Украину грузовики с гумпомощью

Уряд Польщі вирішив направити в Україну велику партію гуманітарної допомоги, повідомляє Ділова столиця.

Як пишуть польські ЗМІ, на шляху до Києва знаходиться 29 вантажівок. Державне агентство стратегічних резервів Польщі виділило 9000 комплектів ковдр, матраців і розкладачок.

Крім того, частина вантажу складається з різних видів одягу, а також медичного приладдя — у тому числі бинтів та марлі.

Також було ухвалено рішення надати Україні 2 мільйони масок для захисту від коронавірусу. Конвой уже прибув на кордон, іде митне оформлення.

Сьогодні водії запланували ночівлю в Україні. Вони мають прибути до Києва у вівторок, 1 лютого.