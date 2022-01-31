У ВООЗ Омікрон назвали можливим "провісником" кінця пандемії

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге заявив, що поява варіанту коронавірусу Омікрон, ймовірно, може стати провісником кінця пандемії. При цьому він спрогнозував, що пік захворюваності ще не настав, повідомляє Обозреватель.

За словами Клюге, у березні на європейському континенті COVID-19 може захворіти до 60% населення, пишуть західні ЗМІ.

У ВООЗ також попередили, що справжній кінець пандемії ще далеко, але прогнози фахівців дозволяють припускати, що надзвичайна фаза з коронавірусом завершиться вже 2022 року.