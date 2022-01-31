Канада розширить військову місію в Україні

Канада розширить місію щодо навчання українських військовослужбовців. В Україну направлять близько 60 канадських військових найближчим часом, пише Іванна Шовкун, РБК-Україна.

"Найближчим часом в Україну буде направлено близько 60 військовослужбовців ЗС Канади для розширення місії" , - заявила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд під час зустрічі з головою МВС﻿ України Денисом Монастирським.

Також вона зазначила, що є можливість збільшити кількість контингенту до 400 осіб.

Нагадаємо, у неділю, 30 січня, до Києва з офіційним візитом прибула міністр національної оборони Канади Аніта Ананд. Вона пробуде у столиці два дні.