Британія, Польща та Україна готуються оголосити про новий союз - ЗМІ
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та голова уряду Польщі Матеуш Моравецький планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною під час візиту до Києва, повідомляє Європейська правда.
Про це виданню стало відомо з дипломатичних джерел. Джонсон і Моравецький приїдуть до Києва цього тижня одного дня, підтвердив у понеділок на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба.
Міністр не назвав дату візиту, але, як очікується, лідери Великої Британії та Польщі приїдуть 1 лютого. Про новий формат поки що немає інформації. Вперше про нього згадала глава британського МЗС Ліз Трас, виступаючи в Австралії 21 січня.
За її словами, можна зробити висновок, що новий формат було обговорено під час візиту Президента Володимира Зеленського до Лондона у грудні минулого року.
"Ми зміцнюємо наше двостороннє партнерство після переговорів на високому рівні у Лондоні у грудні - і ми розвиваємо нові тристоронні зв'язки з Польщею та Україною", - сказала вона.