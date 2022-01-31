Британія, Польща та Україна готуються оголосити про новий союз - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та голова уряду Польщі Матеуш Моравецький планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною під час візиту до Києва, повідомляє Європейська правда.

Про це виданню стало відомо з дипломатичних джерел. Джонсон і Моравецький приїдуть до Києва цього тижня одного дня, підтвердив у понеділок на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр не назвав дату візиту, але, як очікується, лідери Великої Британії та Польщі приїдуть 1 лютого. Про новий формат поки що немає інформації. Вперше про нього згадала глава британського МЗС Ліз Трас, виступаючи в Австралії 21 січня.

За її словами, можна зробити висновок, що новий формат було обговорено під час візиту Президента Володимира Зеленського до Лондона у грудні минулого року.