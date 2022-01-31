Валютний ринок понеділка: підсумки дня

В останній день січня безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку прискорив падіння. Національний банк активно скуповував валюту, згладжуючи надмірні коливання.

Головними продавцями валюти стали самі банки. Необхідність приведення валютної позиції до нормативів Національного банку змусила багатьох почати продавати надлишки валюти з самого ранку. Ситуацією скористалися спекулянти, які також приєдналися до продажу. Експортерам, яким минулого тижня виплатили компенсацію ПДВ, залишалося лише спостерігати, як дешевшають їхні валютні запаси. Ситуацію як і раніше вийшов рятувати сам регулятор. Цього разу він перейшов від продажу до покупок: викупив спочатку 50 млн доларів за ціною 28,45 гривні, потім ще 50 млн – за ціною 28,43 гривні, і нарешті, 100 млн доларів – за ціною 28,41 гривні.

Закрили основну фазу торгів понеділка на 30 копійок і на купівлі, і на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів:

Стартові котирування – 28,55/28,68 (купівля/продаж).

Торги понеділка відкрилися так само широко, як і минулої п'ятниці: спред на відкритті становив 13 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 28,55 гривні пройшла о 9:15. Приблизно до 10:40 операції йшли у діапазоні 28,53-28,59 гривні, але потім покупців стало мало, і за 20 хвилин котирування опустилися на 10 копійок. Об 11-й ранку на ринку з'явився Національний банк з ордером на покупку за ціною 28,45 гривні. Продавців було так багато, що 50 млн доларів регулятор викупив за 5 хвилин. Потім він знизив ціну покупки на 2 копійки, але на наступні 50 млн знадобилося взагалі 2 хвилини. І лише коли було виставлено третій поспіль ордер на рівні 28,41 гривні, продавці трохи заспокоїлися. З'явилися охочі купити трохи дорожче за Нацбанк і торгівля пожвавилася. Після обіду з великих покупців залишився лише сам НБУ, і до 15:30 купив ще 100 млн доларів по 28,41. О 15.30, коли почалася торгівля за схемою ТОМ, регулятор пішов, дозволивши котируванням опуститися ще на пару копійок.

Котирування закриття торгів на 16:00 – 28,38/28,42 (купівля/продаж). Остання угода пройшла за ціною 28,41.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 сьогодні зріс на 126 млн у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 375,5 млн доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,4735 гривні.

США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,4735 гривні. Офіційний курс долара на 1 лютого встановлено на позначці 28,4555 гривні за долар, зниження на 32,84 копійки.

встановлено на позначці 28,4555 гривні за долар, зниження на 32,84 копійки. Офіційний курс євро на 1 лютого встановлено на позначці 31,7464 гривні за євро, зниження на 28,29 коп.

Курс готівкового долара протягом дня знизився на 25 копійок: вранці оптові обмінні пункти столиці продавали готівкового «американця» по 28,63-65 гривень, а вже під обід цінник опустили до 28,38-28,40 гривень. Надвечір ціна готівкового долара не змінилася.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1188 долара. Сьогодні євро намагається розвинути висхідну корекцію після падіння минулого тижня. В Україні готівковий євро падає синхронно з доларом, і коливання на FOREX не надають його ціні особливого впливу. Вранці у столиці його продавали по 32,08-32,10 гривень; на 13:00 ціна знизилася до 31,90-31,92 гривні, а до 17:00 – до 31,80 гривень.

Російський рубль вранці понеділка зміцнився до 77,25 за долар, оскільки на вихідних секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев відкинув навіть у теорії можливість війни Росії та України. На обід рубль почали продавати, і він опустився до 77,85 за долар. Станом на 17:00 російську валюту затиснули у вузькому діапазоні 77,55-77,60 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці сьогодні, як і весь минулий тиждень, продавали по 3,65-3,69 гривні за 10 рублів.