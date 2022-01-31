У ЄС розповіли про санкції проти РФ у разі вторгнення

Європейський Союз вже далеко просунувся в роботі із підготовки обмежувальних заходів, що можуть бути застосовані у випадку подальших агресивних дій Росії проти України, але їх тип та обсяг прямо залежатиме від характеру та обсягу агресивних дій російської сторони. Про це у Брюсселі на брифінгу сказав речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Укрiнформ.

«Ми зважаємо на всі можливі варіанти санкцій як реакції на ймовірні дії Росії проти України. Тож у випадку подальшої агресії проти України агресор матиме серйозні політичні наслідки та економічну ціну. Як завжди, коли йдеться про санкції, ми не розкриваємо деталі на цій стадії. Масштаб та тип санкцій, ухвалених ЄС на випадок будь-яких дій Росії проти України або проти ЄС, великою мірою залежатиме від типу та масштабу дій російської сторони» , - наголосив Стано.

Він зауважив, що наразі Європейський Союз намагається розв'язувати проблеми з Росією на основі діалогу, але якщо дипломатія та діалог зазнають невдачі, ЄС готовий до її стримування та застосування обмежувальних заходів.

«Ця робота вже далеко просунулася, і всі пропозиції на столі, як нещодавно зауважила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Але, навіть якщо ми готові до застосування цих заходів стримування та запобігання, ми сконцентровані на дипломатичному шляху, намагаючись примусити Росію здійснити деескалацію і долучитися до серйозного діалогу про всі важкі наслідки, які це може мати» , - сказав речник ЄС.

Стано нагадав, що санкції ЄС є обов’язковими до застосування в усіх країнах-членах. Тож, якщо на території ЄС знаходяться громадяни РФ з російськими паспортами, до них будуть застосовуватися ці обмежувальні заходи в повному обсязі незалежно від того, на території якої країни-члена ЄС вони знаходяться.