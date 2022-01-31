Україна використала 40% газових запасів

З початку опалювального сезону запаси газу України скоротилися на 40% (на 7,482 млрд куб. м) – до 11,217 млрд куб. м, повідомляє Корреспондент.

Про це свідчать дані Укртрансгазу. При цьому відбір газу 1 - 30 січня на 8,6% нижчий, ніж за аналогічний період 2021 року (2,516 млрд куб. м).

Загалом у жовтні запаси газу знизилися на 687,2 млн куб. м (середньодобовий відбір – 22,2 млн куб. м), у листопаді – 1,984 млрд куб. м (66,1 млн куб. м/добу), у грудні – на 2,511 млрд куб. м (81 млн куб. м/добу).

Минулого року споживання газу в Україні знизилося на 6,6%, у порівнянні з 2020 роком, і становило 26,8 млрд куб. м.