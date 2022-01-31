Столтенберг пояснив занепокоєння НАТО діями РФ

НАТО досі боїться, що Росія може вторгнутися в Україну, бо на переговорах з безпеки РФ вимагала виконати заздалегідь нездійсненне. Так Генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому його непокоїть присутність російських військ поблизу України, повідомляє Корреспондент.

"Вони вимагали заходів, хоча чудово усвідомлювали, що не отримають бажаного" , - сказав він.

Столтенберг також заявив, що водночас немає ознак, що Росія уповільнить темпи стягування сил до кордону з Україною. Він наполягає, що треба, щоб РФ пояснила, якими є цілі такої концентрації сил, і пішла на деескалацію.

"Альянс не може не реагувати на найбільшу концентрацію сил від часу Другої світової війни" , - таким був коментар Столтенберга у Києві на заяви, що на Заході надміру панікують.

Крім того, він заявив, що НАТО чітко дало зрозуміти, що згодне мати діалог з Росією.