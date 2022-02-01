Стилістка розповіла, які спідниці увійдуть до трендів 2022 року

У 2022 році мода на спідниці зміниться, щоправда, за невеликим винятком – моделі зі шкіри будуть досі актуальними. Популярність також отримають спідниці різної довжини і розрізами, міні у стриманому стилі, а в прохолодну погоду – стьобані, повідомляє Обозреватель.

Якими речами варто поповнити свій гардероб, розповіла стилістка Зоя Паніна. Вона опублікувала добірку актуальних спідниць у Instagram, щоб показати, як виглядати стильно цього року (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Як вибрати стильну спідницю
Як вибрати стильну спідницю. Джерело: Instagram @ya_zoya_
  • Розрізи

Цей елемент експертка назвала "писком писків". Розрізи можуть оздоблювати спідниці різних стилів від максі до міні. Альтернатива – моделі із запахом.

Спідниці з розрізами
Спідниці з розрізами. Джерело: Instagram @ya_zoya_
  • Стьобані

Вони теплі та милі, чудово підійдуть під затишні светри. У моді низька посадка, яка, втім, потребує підтягнутої фігури.

Стеганні спідниці
Стеганні спідниці. Джерело: Instagram @ya_zoya_
  • Міні

Короткі спідниці знову в моді, а на вершині популярності – спідниці-трапеції зі складочками.

Міні-спідниці
Міні-спідниці. Джерело: Instagram @ya_zoya_
  • Шкіряні

Такі моделі популярні вже кілька сезонів, але не поспішають виходити з моди. Особливо стильним буде поєднання двох трендів – шкіряна спідниця з розрізом збоку.

Шкіряні спідниці
Шкіряні спідниці. Джерело: Instagram @ya_zoya_
  • Бахрома

Вона може зробити святковими не лише костюм, блузу, сукню чи штани, а й спідницю. Щоб носити бахрому на повсякденній основі, радять її поєднувати з базовими речами.

Спідниці з бахромою
Спідниці з бахромою. Джерело: Instagram @ya_zoya_
  • А-силует із тонкого трикотажу

Подібні моделі спокійних кольорів стануть чудовим доповненням базової капсули. Крім того, спідниці А-силуету підійдуть різним типам фігури.

Трикотажні спідниці А-силуету
Трикотажні спідниці А-силуету. Джерело: Instagram @ya_zoya_
  • Накладні кишені

Такі спідниці можуть бути виконані в різних стилях. Підбирати їх доведеться ретельно, бо вони можуть додавати об'єму на стегнах.

Спідниці з накладними кишенями
Спідниці з накладними кишенями. Джерело: Instagram @ya_zoya_
  • Асиметрія

Стилістка рекомендувала звернути увагу на плісе та горфе асиметричного крою.

Асиметричні спідниці
Асиметричні спідниці. Джерело: Instagram @ya_zoya_

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