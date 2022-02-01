Стилістка розповіла, які спідниці увійдуть до трендів 2022 року
У 2022 році мода на спідниці зміниться, щоправда, за невеликим винятком – моделі зі шкіри будуть досі актуальними. Популярність також отримають спідниці різної довжини і розрізами, міні у стриманому стилі, а в прохолодну погоду – стьобані, повідомляє Обозреватель.
Якими речами варто поповнити свій гардероб, розповіла стилістка Зоя Паніна. Вона опублікувала добірку актуальних спідниць у Instagram, щоб показати, як виглядати стильно цього року (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
- Розрізи
Цей елемент експертка назвала "писком писків". Розрізи можуть оздоблювати спідниці різних стилів від максі до міні. Альтернатива – моделі із запахом.
- Стьобані
Вони теплі та милі, чудово підійдуть під затишні светри. У моді низька посадка, яка, втім, потребує підтягнутої фігури.
- Міні
Короткі спідниці знову в моді, а на вершині популярності – спідниці-трапеції зі складочками.
- Шкіряні
Такі моделі популярні вже кілька сезонів, але не поспішають виходити з моди. Особливо стильним буде поєднання двох трендів – шкіряна спідниця з розрізом збоку.
- Бахрома
Вона може зробити святковими не лише костюм, блузу, сукню чи штани, а й спідницю. Щоб носити бахрому на повсякденній основі, радять її поєднувати з базовими речами.
- А-силует із тонкого трикотажу
Подібні моделі спокійних кольорів стануть чудовим доповненням базової капсули. Крім того, спідниці А-силуету підійдуть різним типам фігури.
- Накладні кишені
Такі спідниці можуть бути виконані в різних стилях. Підбирати їх доведеться ретельно, бо вони можуть додавати об'єму на стегнах.
- Асиметрія
Стилістка рекомендувала звернути увагу на плісе та горфе асиметричного крою.