Стала известна дата следующих "нормандских" переговоров

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр сповістив, що політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" зустрінуться у Берліні 10 лютого, повідомляє УНІАН.

Про це де Рів'єр повідомив перед засіданням Ради безпеки ООН, присвяченим загрозам міжнародному миру і безпеці через стягування російських військ до кордонів України. Пізніше на засіданні Ради безпеки ООН посол сказав, що ситуація на кордонах України є джерелом глибокого занепокоєння для Франції.

"Нарощення значного військового потенціалу вздовж сусідньої суверенної держави є загрозливою поведінкою. Це породжує законне питання про наміри Росії, особливо з урахуванням того, що ця країна вже порушила територіальну цілісність України. Франція знову підтверджує свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів" , - сказав він.

"Франція закликає Росію брати участь у заходах з деескалації ситуації, дотримуватися норм міжнародного права і конструктивно долучитись до діалогу в межах започаткованих міжнародних механізмів" , - заявив де Рів'єр.

За його словами, необхідно співпрацювати всім разом заради швидкого зниження напруженості. Також посол сказав, що Франція підтримує усі зусилля, спрямовані на розвиток діалогу, і висловив сподівання, що європейці повноцінно долучаться до цих зусиль.

Він нагадав, що в рамках "нормандського формату", який об'єднує Німеччину, Францію, Росію та Україну, ці зусилля були відновлені на зустрічі радників 26 січня у Парижі, де було досягнуто згоди про безумовне підтримання режиму припинення вогню на Донбасі та про підтримку Мінських домовленостей.

"Ми будемо докладати зусиль у цьому напрямку на наступній зустрічі, запланованій у Берліні" , - сказав де Рів'єр.

Посол зазначив, що під час діалогу повинні бути дотримані фундаментальні принципи, які підтримують європейську безпеку згідно зі Статутом ООН, установчими документами ОБСЄ, в тому числі передбачені Гельсінським заключним актом і Паризькою хартією. До цих принципів належать недоторканність кордонів, незастосування сили і свобода держав обирати або змінювати власні безпекові механізми.

"Ці засади не підлягають обговоренню і не є предметом будь-якого перегляду або переосмислення. Уявленням про сфери впливу не має місця у 21 столітті" , - наголосив посол Франції.

"Якщо Росія не обере шлях діалогу і поваги міжнародного права, відповідь буде потужною та об'єднаною. Будь-яке нове порушення суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії призведе до величезних наслідків і серйозної ціни. Європейці працюють над скоординованими обмежувальними заходами і готові разом з партнерами відреагувати" , - наголосив посол.

Погоджене комюніке стало першим узгодженим з 2019 року документом.