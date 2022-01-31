Україна та Польща домовилися покращити умови вантажних перевезень

Міністри інфраструктури України та Польщі - Олександр Кубраков Анджей Адамчик - на зустрічі 31 січня домовилися поліпшити умови для вантажних перевезень між країнами, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це інформує Офіс президента. Що саме домовилися зробити:

якнайшвидше скасувати обмеження на транзит вантажних вагонів територією України до Польщі залізничним сполученням. Україна повідомить конкретні терміни відновлення до 4 лютого;

суттєво збільшити кількість дозволів на міжнародні вантажні перевезення з урахування потреб українських та польських автомобільних перевізників. Кількість додаткових дозволів та терміни їхнього надання визначить Комісія з питань міжнародних автомобільних перевезень, дату проведення якої мають узгодити до 5 лютого;

до кінця лютого розробити спільний план дій для підвищення ефективності роботи автомобільних міжнародних пунктів пропуску Польщі та України;

ініціювати перегляд положень урядової угоди між Україною і Польщею про міжнародні автомобільні перевезення від 1992 року.

У спільній заяві підкреслюється, що усі перераховані пункти взаємопов’язані та мають бути реалізовані в повному обсязі.

Крім того, сторони відзначили зацікавленість польських нафтогазових компаній PGNiG та PKN Orlen в інвестиціях в український нафтогазовий сектор та домовилися сприяти їхній співпраці з НАК «Нафтогаз України» в цьому напрямку. Компанія KGHM висловила готовність почати перемовини щодо спільної розробки покладів кольорових металів.

Кожних пів року в україно-польських відносинах виникає висока напруга через квоту для автоперевізників, яку дві країни узгоджують на умовах паритету. Ось уже кілька років квота становить 160 тисяч для кожної сторони. Але Києву цього мало, й він хоче 200 тисяч дозволів на рік, і навіть більше. Адже Польща — основне вікно України в Європу: на цю країну припадає близько 40% усіх українських вантажних перевезень до держав Євросоюзу. А дефіцит дозволів обмежує торгівлю України з країнами ЄС.