На каналі "Україна" стартує грандіозне шоу "Ігри талантів"

Вже 26 лютого в ефірі телеканалу "Україна" стартує грандіозне шоу "Ігри талантів" за популярним світовим форматом Game of Talents. Телеглядачі познайомляться із понад сотнею дивовижних учасників і спробують вгадати, якими оригінальними талантами вони володіють, повідомляє Обозреватель.

У новому ігровому шоу каналу "Україна" за перемогу та грошовий приз у сумі 150 тисяч гривень змагатимуться прості українці, допомагатимуть яким зірки шоу-бізнесу. Їм необхідно вгадати приховані таланти 11 людей, але зробити це буде непросто. Учасники майстерно сховають свої унікальні здібності, тож гравцям доведеться застосувати логіку й інтуїцію, аби правильно розпізнати ці таланти.

Ведучим нового шоу буде співак DZIDZIO
Ведучим нового шоу буде співак DZIDZIO
"Шоу "Ігри талантів" стане одним з наймасштабніших шоу сучасного телебачення. Для участі у нашому проєкті ми шукали унікальні таланти по всьому світу. І якщо привезти їх до України – це звичайна робоча справа, то довезти їхній реквізит, серед якого ножі, шаблі, скорпіони – це стало справжнім викликом для команди проєкту", – коментує директор Департаменту розважальних програм каналу "Україна" Анатолій Сябро.

Ведучим нового шоу буде співак DZIDZIO.

Над видовищними номерами проєкту працюють одразу четверо режисерів – Герман Нєнов, Марія Коростельова, Юрій Пристаєцький і Роман Дмитрик, які готують для глядачів надзвичайно яскраві постановки. Для кожного з понад 130 талановитих учасників вони створили дивовижні номери, що якнайкраще розкриють їхні вміння.

Над видовищними номерами проєкту працюють одразу четверо режисерів
Над видовищними номерами проєкту працюють одразу четверо режисерів

"Нове шоу підкорить технологічною сценою, яку не один місяць проєктували спеціалісти, а деякі технічні елементи спеціально привезли з-за кордону. А ось що чекає глядачів на цій сцені – поки залишу в секреті. Все можна буде побачити на власні очі незабаром. Скажу чесно: деякі номери – це справжнісіньке чаклунство, яке перенесе кожного у неймовірний світ. Вам буде важко повірити, що це відбувається насправді", – інтригує Марія Коростельова.

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