На каналі "Україна" стартує грандіозне шоу "Ігри талантів"

Вже 26 лютого в ефірі телеканалу "Україна" стартує грандіозне шоу "Ігри талантів" за популярним світовим форматом Game of Talents. Телеглядачі познайомляться із понад сотнею дивовижних учасників і спробують вгадати, якими оригінальними талантами вони володіють, повідомляє Обозреватель.

У новому ігровому шоу каналу "Україна" за перемогу та грошовий приз у сумі 150 тисяч гривень змагатимуться прості українці, допомагатимуть яким зірки шоу-бізнесу. Їм необхідно вгадати приховані таланти 11 людей, але зробити це буде непросто. Учасники майстерно сховають свої унікальні здібності, тож гравцям доведеться застосувати логіку й інтуїцію, аби правильно розпізнати ці таланти.

Ведучим нового шоу буде співак DZIDZIO

"Шоу "Ігри талантів" стане одним з наймасштабніших шоу сучасного телебачення. Для участі у нашому проєкті ми шукали унікальні таланти по всьому світу. І якщо привезти їх до України – це звичайна робоча справа, то довезти їхній реквізит, серед якого ножі, шаблі, скорпіони – це стало справжнім викликом для команди проєкту" , – коментує директор Департаменту розважальних програм каналу "Україна" Анатолій Сябро.

Ведучим нового шоу буде співак DZIDZIO.

Над видовищними номерами проєкту працюють одразу четверо режисерів – Герман Нєнов, Марія Коростельова, Юрій Пристаєцький і Роман Дмитрик, які готують для глядачів надзвичайно яскраві постановки. Для кожного з понад 130 талановитих учасників вони створили дивовижні номери, що якнайкраще розкриють їхні вміння.

Над видовищними номерами проєкту працюють одразу четверо режисерів