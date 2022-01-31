У Міноборони ліквідують Головне управління майна

Міністр оборони Олексій Резніков називає Головне управління майна та ресурсів Міноборони монстром з комерційною складовою, де сконцентровано більшість корупційних ризиків у міністерстві, та заявляє, що ліквідує "цей Карфаген", повідомляє Дзеркало тижня.

Про це Резніков сказав в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"ГУМР буде зруйнований, як Карфаген" , - наголосив Міністр.

"У структурі Міністерства оборони є різні підрозділи, один із них називається ГУМР – Головне управління майна та ресурсів. Це монстр, утворений раніше, що поєднує у собі все, що стосується комерційної складової. Сьогодні слово ГУМР має негативну конотацію. Найбільше прикладів можливих корупційних ризиків сконцентровано саме тут. І я вам анонсую, що ліквідую ГУМР взагалі як інститут" , – додав Рєзніков.

За словами міністра оборони, ГУМР чекає на реорганізацію, структуру буде розділено на кілька підрозділів – Управління по роботі із замовниками, Управління корпоративними політиками, Управління відчуженням надлишкового військового майна та Центр управління землями Міноборони.