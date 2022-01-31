У Міноборони ліквідують Головне управління майна
Міністр оборони Олексій Резніков називає Головне управління майна та ресурсів Міноборони монстром з комерційною складовою, де сконцентровано більшість корупційних ризиків у міністерстві, та заявляє, що ліквідує "цей Карфаген", повідомляє Дзеркало тижня.
Про це Резніков сказав в інтерв'ю виданню "Лівий берег".
"ГУМР буде зруйнований, як Карфаген", - наголосив Міністр.
"У структурі Міністерства оборони є різні підрозділи, один із них називається ГУМР – Головне управління майна та ресурсів. Це монстр, утворений раніше, що поєднує у собі все, що стосується комерційної складової. Сьогодні слово ГУМР має негативну конотацію. Найбільше прикладів можливих корупційних ризиків сконцентровано саме тут. І я вам анонсую, що ліквідую ГУМР взагалі як інститут", – додав Рєзніков.
За словами міністра оборони, ГУМР чекає на реорганізацію, структуру буде розділено на кілька підрозділів – Управління по роботі із замовниками, Управління корпоративними політиками, Управління відчуженням надлишкового військового майна та Центр управління землями Міноборони.
"Це буде юридична ліквідація, реорганізація із збереженням правонаступництва. Відповідно це призведе до суттєвого кадрового рішення. Сьогодні в ГУМР працює близько 200 людей, які там уже коріння пустили. І бізнес, який зі всім цим грає непублічним, непрозорим способом, також буде зруйновано. Це вольове рішення. Найближчим часом вона відбудеться юридично", – сказав Резніков.