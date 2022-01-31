В Україні стартує реєстрація на основну сесію ЗНО

У вівторок, 1 лютого, в Україні розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року. Вона триватиме до 9 березня, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це повідомив Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в Telegram﻿. Основна сесія ЗНО проходитиме з 23 травня по 17 червня.

"Кожен зареєстрований учасник має право шляхом коштів державного бюджету пройти тести максимум з п'яти навчальних предметів. В цілому ЗНО буде проходити з 13-ти навчальних предметів" , - написав міністр.

Зазначимо, що тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:

фізика 23 травня

хімія 26 травня

українська мова, українська мова та література 31 Травня

математика, математика (завдання рівня стандарту) 3 червня

іспанська мова, німецька мова, французька мова 6 червня

англійська мова 7 червня

історія України 10 червня

географія 14 червня

біологія 17 червня.

Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.