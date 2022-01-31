У Єврокомісії заявили про невідповідність "Північного потоку-2" енергетичній політиці ЄС

Проєкт російського газопроводу "Північний потік-2" не відповідає енергетичній політиці Євросоюзу. Вона включає, в тому числі декарбонізацію, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слово виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

"Цей проєкт ("Північний потік-2" - ред.) не відповідає цілям енергетичної політики Європейського Союзу" , - сказав Домбровіскіс під час пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Представник Єврокомісії підкреслив, що енергетична політика Євросоюзу спрямована, в тому числі на декарбонізацію. І на цьому тлі, російський газопровід не вписується в сьогоднішню стратегію.

Нагадавши, США пригрозили заморозити "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.

Зазначимо, президент США Джо Байден обговорив з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн постачання газу на випадок непередбачених обставин.