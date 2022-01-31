Засідання РБ ООН стосовно України: основні рішення

Рада Безпеки ООН провела засідання через загрозу вторгнення Росії в Україну, скликане представником Сполучених Штатів Америки, повідомляє Сьогодні.

Як зазначають, заступник генерального секретаря ООН закликав Україну та Росію до деескалації та обрання дипломатичного шляху врегулювання конфлікту.

Що сказали США

США виступили з підтримкою суверенітету та територіальної цілісності України й закликали Росію вибрати шлях дипломатії. Представниця США Лінда Томас-Грінфілд, однак, зазначила, що у США "готові й до того, що Росія вибере шлях конфлікту". За її словами, якщо Росія вторгнеться в Україну, то "наслідки будуть жахливі".

Також було заявлено, що наступні раунди переговорів з РФ про так звані гарантії безпеки покажуть, який шлях вирішила вибрати Росія. Томас-Грінфілд звинуватила РФ у тому, що там загрожували воєнними діями, якщо Захід відмовиться виконувати російські вимоги.

Позиція Заходу та Китаю

Велика Британія назвала скупчення російських військ навколо України "найбільшим за останні десятки років у Європі" і закликала Росію вибрати шлях дипломатії. Також було зазначено, що з боку Великої Британії буде вжито жорстких заходів у разі вторгнення РФ в Україну.

Франція, своєю чергою, висловила підтримку дипломатичному врегулюванню конфлікту з РФ та заявила, що продовжить "підтримувати мирний процес у межах виконання Мінських домовленостей, а також зусилля у "нормандському форматі" переговорів".

А ось китайський представник Чжан Цзюнь заявив, що ситуація навколо України вимагає "тихої дипломатії", а не публічного обговорення на Раді Безпеки ООН.

Позиція Росії

У Росії відкинули звинувачення у плануванні вторгнення в Україну, заявивши, що "РФ має право розміщувати свої війська на своїй території там, де їй заманеться".

"Нехай наші американські колеги нададуть хоча б один конкретний доказ того, що Росія хоче напасти на Україну. Жодного факту немає", – сказав представник Росії Василь Небензя.

Також він зазначив, що РФ проведе засідання Радбезу ООН щодо України в середині лютого, коли там головуватиме. Пізніше він пішов із засідання, не дочекавшись його завершення, пояснивши це "зустріччю з генеральним секретарем ООН" та попросивши "не вважати це демаршем".

Позиція України

Представник України Сергій Кислиця звинуватив Росію у небезпечному скупченні військ навколо українського кордону, а також посиленні російської дезінформації.

"Ми не віримо в заяви Росії, а віримо лише практичним діям та відведенню військ від кордону. Україна відкидає будь-які спроби змусити Україну погрозами виконувати якісь вимоги" , – наголосив він.

За його словами, країна готова дати відсіч у разі нового акту агресії РФ, проте виступає за діалог для врегулювання конфлікту. Він зазначив, що президент Володимир Зеленський "неодноразово наголошував, що готовий зустрітися з російським колегою".