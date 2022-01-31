Білий дім підтвердив готовність санкцій проти кремлівської еліти

Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі підтвердила, що США підготували санкції проти російської еліти та членів їхніх сімей і запровадять їх у разі нового вторгнення РФ в Україну, повідомляє Новое время.

За словами Псакі, США розробили пакети санкцій у співпраці з партнерами та союзниками. Йдеться про наближених і людей з найближчого оточення Кремля, які, за даними Вашингтона, відіграють роль в ухваленні рішень російським урядом та дестабілізаційних діях Кремля.

Прессекретарка Білого дому наголосила, що ці люди є вразливими мішенями через «глибокі фінансові зв'язки» із Заходом, а санкції завдадуть їм збитків.

Президент США Джо Байден раніше говорив, що Білий дім готує комплекс заходів, щоб не допустити нового вторгнення Росії до України. Глава Білого дому охарактеризував їх як «найбільш всеосяжний комплекс ініціатив, щоб Путіну було дуже важко зробити те, що, як побоюються люди, він може зробити».

Санкції можуть торкнутися російських банків, компаній та експорту до РФ. Байден також не виключив запровадження персональних санкцій проти Володимира Путіна.



