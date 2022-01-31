Пентагон не отримував наказ про перекидання військ США до Європи

Представник Пентагону Джон Кірбі спростував початок перекидання військ США до Європи. Він заявив, що відомство поки що не отримувало наказ, повідомляє Лента.Ру.

"Вони не отримали наказ про розгортання, і їм було наказано бути готовими за більш короткий проміжок часу, якщо альянс вирішить застосувати (силу - ред)" , - сказав Кірбі на брифінгу.

За його словами, 8,5 тисяч військових, які раніше отримали наказ бути готовими до відправки на посилення "східного флангу" НАТО, є внесок США в колективні сили швидкого реагування.

Також Кірбі уточнив, що президент США Джо Байден міг говорити про додаткові контингенти для розгортання на основі домовленостей з окремими країнами.