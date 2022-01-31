Ратифікацію угоди з ЄС про відкрите небо відклали
Набуття чинності Угодою про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС відкладається щонайменше до березня 2022 року - у зв'язку із затримкою у процедурі його ратифікації, повідомляє Корреспондент.
"Міністерством проводиться робота щодо ратифікації Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Проєкт закону очікує передачі на розгляд Верховної Ради України", – інформує Мінінфраструктури.
Як додає відомство, для практичної імплементації положень договору Мінінфраструктури формує склад української частини спільного комітету з питань роботи представників України та ЄС над реалізацією угоди. З європейською стороною вже погоджено дорожню карту з імплементації угоди.
"Для Міністерства принциповим є налагодження діалогу з авіавиробниками, експлуатантами, авіаперевізниками у цьому питанні, щоб усі учасники ринку якнайшвидше відчули переваги угоди з ЄС", – сказав голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.