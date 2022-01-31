СБУ викрила мільйонні розкрадання на водопостачанні Кропивницького

У Кропивницькому підприємці вкрали мільйони на ремонт об'єктів критичної інфраструктури – це могло спровокувати екологічну катастрофу регіонального масштабу, повідомляє Корреспондент.

За даними СБУ, бізнесмени наживалися коштами, виділеними на реконструкцію об'єкта критичної інфраструктури. Вони вкрали близько 3 млн гривень на переобладнання системи водопостачання Кропивницького. При цьому замість сертифікованого обладнання використовували неякісні системи невідомого походження. Устаткування вже встановили, але не запровадили в експлуатацію. Наразі вирішується питання його заміни.

"У 2018 році фірма-підрядник виграла тендер на переобладнання системи водопостачання та водоочищення міста на 63 млн гривень. Договір передбачав виконання робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд та будівництва цеху механічного зневоднення" , - сказано у повідомленні.

Зловмисники поставили під загрозу безперебійне постачання питної води жителів Кропивницького та екологічну безпеку регіону. У разі несправності обладнання могло б призвести до забруднення водних об'єктів, які забезпечують населення міста питною водою.