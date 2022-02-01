1 лютого 2022 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин (ООН), Китайский Новий рік, День Робінзона Крузо, Всесвітній день хіджабу, День "Змініть свій пароль", День десерту кейк-поп, Міжнародний день білого вина "Фурмінт", повідомляє УНІАН.

У США - День штату Техас, День відважних старух, День автострахування, День тренерів афроамериканців, День темного шоколаду, День змії, День вставання, День прикраси цукерками, День свободи, День пирога "Запечена Аляска", у В'єтнамі - В'єтнамський Новий рік "Тет Нгуєн Дан", на Маврикії - День скасування рабства, в Руанді - День героїв, на Тибеті - День Белдан Лхамо, в Ірландії - Свято вогнів і факелів "Имболк", День святої Бригіти, в Алжирі - День евакуації, в Індії - День берегової охорони, в Угорщині - День проголошення республіки, у Малайзії - День федеральних територій, в Нікарагуа - День військово-повітряних сил.

Пам'ятні дати 1 лютого, річниці та події

У 1587 році стоялося підписання англійською королевою Єлизаветою I смертного вироку Марії Стюарт.

У 1709 році на безлюдному острові архіпелагу Хуан Фернандес в Тихому океані був знайдений матрос Олександр Селкірк, що став прообразом Робінзона Крузо.

У 1790 році в Нью-Йорку вперше зібрався Верховний суд.

У 1814 році відбулося катастрофічне виверження вулкана Майон на острові Лусон, в результаті якого потік лави повністю знищив місто Сагзава, загинули понад 1200 осіб.

У 1865 році було скасовано рабство в США.

У 1884 році було опубліковано перше видання Оксфордського словника англійської мови.

У 1893 році Томас Едісон відкрив перший у світі кінозйомочний павільйон - "Чорна Марія".

У 1920 році була утворена Королівська канадська кінна поліція - федеральна поліція, що відповідає за державну безпеку.

У 1930 році "Таймс" опублікував перший кросворд.

У 1949 році фірма RCA випустила першу вінілову платівку на 45 об/хв.

У 1958 році був запущений в космос перший американський супутник.

У 1971 році федеральне дослідження в США засвідчило, що кожен третій студент курить марихуану.

1 лютого 1973 року вперше за свою історію Лондонська фондова біржа допустила до торгів брокерів-жінок. Через два місяці вже десять з них зайняли місця в операційному залі. А ще через чверть століття, в лютому 2001 року, жінка сіла і в крісло глави Лондонської біржі. Це була Клара Ферс, тендітна блондинка, мати трьох дітей і володарка величезного стану. У момент призначення їй було 43 роки, 21 з яких вона пропрацювала в лондонському фондовому світі - Сіті.

У 1996 році Еритрея перейшла на Григоріанський календар.

У 2009 році Йоханна Сігурдардоттір стала першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Ісландії. Вона також перша глава уряду у світовій історії, яка вступила в офіційний одностатевий шлюб.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 1 лютого вшановує пам'ять святого Макарія, його ще називають Весноуказателем. У народі його вважали цілителем від багатьох хвороб.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не можна важко фізично працювати, якщо не хочете так провести весь рік. Не надягайте одяг чорного та інших темних кольорів. Також краще не стригтися. Не лихословте.

Прикмети на 1 лютого

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

яка сьогодні погода, такою вона буде протягом усього лютого;

хуртовина - вона збережеться ще довгий час;

сильний мороз - літо буде теплим.

Іменини 1 лютого

Іменини у Антона, Арсенія, Євфрасії, Макарія, Марка, Мелетія, Миколи, Петра, Сави, Федора, Януарія, Астіни і Катерини.