Гороскоп на 1 лютого, для всіх знаків Зодіаку

Сьогодні – особливий день. Адже вранці, на молодик, починається новий рік за китайським календарем – рік Тигра. Відмінний момент, щоб розпочинати нові справи та планувати своє майбутнє. А ще сьогодні добре загадувати бажання, вони неодмінно здійсняться. Розраховуйте свої сили, повідомляє Сьогодні.

Першого дня року Тигра Раки турбуватимуться, а Скорпіони намагатимуться залишитися вдома – прогноз астролога на вівторок.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 лютого для Овнів: справи сьогодні будуть без проблем, настрій буде бадьорим. Має бути багато спілкування, розмов з друзями, веселощів. Імовірні цікаві знайомства. Чекайте на хороші новини. Успіх супроводжує у поїздках.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 1 лютого для Тельців: день непоганий, ви відчуєте приплив енергії. Погано сидіти без діла, треба чимось займатися. Інакше ви будете дратівливі. Корисно займатися спортом чи фізичною роботою. Також відчуватимете приплив сексуальної енергії. Можете сьогодні заробити чи щось вигідно продати. Також можливі покупки.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 лютого для Близнюків: день обіцяє виявитися позитивним, творчим. Ви правильно робите, у вас багато енергії. Справи мають піти якнайкраще. Може бути легка тривожність, але поступово ви розвеселитеся. Корисно діяти в команді, добре обговорювати важливі питання з начальством і заразом просити його про підвищення зарплати або інші бонуси.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 лютого для Раків: вас мабуть щось турбує, нервує. Може бути справа в тому, що колеги мул друзі ведуть себе по відношенню до вас неправильно. Зростає ризик конфліктів. Момент непридатний для активних дій – спочатку все треба ґрунтовно обміркувати. Можуть бути фінансові надходження або добрі новини про гроші.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 1 лютого для Львова: станеться щось хороше. Може бути у вас прекрасне любовне побачення або мила вечеря з партнером по шлюбу. Або ж ви проводите час у компанії вірного, старого друга і спілкування з ним надає впевненості. Можете отримати подарунок чи вигідно щось купити. У вас буде бадьорий, легкий настрій. Імовірні невеликі подорожі.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 лютого для Дів: ви надто дратівливі, ймовірно, чимось не задоволені. Або ж вас підколюють друзі, посміюються над вами, і це вас нервують. Емоції можуть завадити вам досягти максимального успіху. Потрібно зібратися. Чим швидше ви здійсните задумане, тим вищою буде нагорода.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 лютого для Терезів: у вас попереду – добрий день. Строго говорячи, вам навіть не треба нічого робити, все вирішується без вас. Можете трохи ризикнути, але ризик тонка штука, і тут завжди треба знати міру. Вам зараз не потрібні жодні поради – ви й самі знаєте, як вчинити. Можете спілкуватися в соцмережах з якоюсь важливою людиною. Це буде дуже корисним досвідом.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 1 лютого для Скорпіонів: ваша проблема ви самі. Чим активніше ви зараз дієте, тим більше з'являється труднощів. Тому корисно сьогодні важливих справ не робити. Добре провести цей день вдома, працювати віддалено, спілкуватися із сім'єю чи займатися домашніми справами. Все інше змушує вас гарчати і нервувати. Не спізнюйтеся і не розбалтуйте секретів.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 1 лютого для Стрільців: позитивний та бадьорий день. На вас чекають зустрічі, корисні знайомства та дружнє спілкування. На думку спаде цікава думка, і ви обговорюватимете її з друзями. У вас можуть попросити поради. Настрій буде добрим, а надвечір він ще більше покращиться.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 лютого для Козерогів: зараз той момент, коли ваш прагматизм та меркантильність можуть стати надмірними. Ви схильні діяти надто раціонально, і тим шокуєте оточуючих. Не все продається та купується, дружбу не купиш. Хоча сьогодні ви можете непогано заробити. Але додайте трохи альтруїзму – і ви досягнете того, чого хочете насправді.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 1 лютого для Водоліїв: ви зараз на піку активності. Справи мають піти непогано. Особливо тому, що ви почали діяти рішуче – і прогрес одразу став помітним. Друга половина дня дуже сприятлива. Зумієте домогтися задуманого та здійснити свої бажання.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 лютого для Риб: все б нічого, але можливі затримки у справах чи прикрі дрібницями. Не варто це драматизувати. Корисно працювати на самоті, і взагалі більше часу краще проводити наодинці зі своїми думками, мріями. Як знати, можливо скоро все це почне збуватися.