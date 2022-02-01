У Швейцарії під час будівництва знайшли амфітеатр Римської імперії

Швейцарські археологи знайшли руїни амфітеатру римської епохи , де, ймовірно, проходили гладіаторські бої та полювання на тварин. На думку дослідників, будова датується IV століттям , що робить його наймолодшим амфітеатром у Римській імперії їх усіх відомих, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляється на офіційному сайті кантона Аргау, відкриття було зроблено під час будівельних робіт на тому місці, де колись розташовувалося давньоримське місто Августа-Рауріка (було засноване Луцієм Мунатієм Планком близько 44 р. до н.е. на околицях місцевого племені рауриків (народ в Галлії).

Зараз це місто називається Кайзераугст (комуна у Швейцарії, в кантоні Аргау. Входить до складу округу Рейнфельден). Він знаходиться приблизно за 11 кілометрів на схід від міста Базель, неподалік кордону з Німеччиною та Францією.

У Швейцарії знайшли римський амфітеатр. Джерело: Сайт кантону Аргау

На амфітеатр натрапили під час будівництва нової човнової станції для Базельського гребного клубу. Фахівці під час робіт оголили стіни, споруджені овальним кільцем, завдовжки близько 50 метрів та завширшки 40 метрів на захід від форту Кайзераугст.

До речі, неподалік знаходиться Castrum Rauracense, пізньоримський форт, побудований на північному кордоні Римської імперії приблизно в 300 році нашої ери.

Це вже другий амфітеатр у кантоні Аргау. Джерело: Сайт кантону Аргау

Арену знайшли на території, де розташовувалося місто Августа-Рауріка. Джерело: Сайт кантону Аргау

Археологи виявили великі ворота на південній стороні амфітеатру, а також два входи з боків. Біля іншого входу – із західного боку – збереглися блоки з пісковика. Примітно, що на внутрішніх стінах будівлі залишилися сліди штукатурки, а також відбиток стовпа дерев'яних трибун або сидінь.

"Всі докази, зібрані воєдино – овальна форма, входи та розміщення головного стовпа для трибуни – говорять на користь тлумачення будівлі як саме амфітеатру" , – сказано у заяві представників Департаменту освіти, культури та спорту кантону Аргау.

За словами дослідників, це третя на сьогодні подібна будова, виявлена в Августі-Рауріку, де зараз обладнано музей просто неба. На сьогоднішній день у Швейцарії знайдено вісім давньоримських амфітеатрів.

Амфітеатр виявили під час будівництва. Джерело: Сайт кантону Аргау

Відомо, що перша територія сучасної Швейцарії, завойована римлянами, знаходилася на півдні кантону Тичино і була захоплена після перемоги над кельтським племенем Інсубри 222 року до нашої ери. Далі Цезар завоював Альпи.

Під час правління римлян на території сучасної Швейцарії було збудовано храми, амфітеатри, проведено дороги, акведуки. У цей час поштовх до розвитку отримали торгівля і мистецтво. Правління римлян тривало на цих територіях близько 500 років. Далі зміну римському правлінню прийшли варварські племена. У цей час на територію нинішньої Швейцарії стало проникати християнство.