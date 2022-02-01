Лікарі розповіли про користь білка та назвали його джерела

Мабуть, немає у світі людини, яка хоча чогось не чула чи не знала про білок. Це один з трьох основних макроелементів, які складають наш раціон. І якщо про користь жирів та вуглеводів ще дехто сперечається, то необхідність білка для людини не викликає заперечень, адже він є поживною речовиною, що відповідає за багато функцій нашого тіла, як-то будівництво кісток, клітин і м’язів, а також вироблення гормонів та антитіл, повідомляє Обозреватель.

Існує безліч способів поповнити рівень макроелемента в організмі, а дієтологи навіть розробляють спеціальні дієти, засновані на збільшенні його в раціоні.

Знижує апетит та бажання перекусити

Споживання білків, жирів та вуглеводів по-різному впливає на наш організм. Дослідження доводять, що найбільшу ситість надають білкові продукти, навіть якщо ви споживаєте їх у меншій кількості. Це пов’язано із тим, що білок знижує рівень гормону голоду греліна та змушує вас відчувати себе ситими.

Іноді ввечері чи вночі у нас виникає бажання перекусити, не пов'язане з почуттям голоду. У такому випадку ми, як правило, ласуємо чимось шкідливим, а потім маємо надмірну вагу. Науковці радять збільшити кількість білків у раціоні на 25%, оскільки експеримент свідчить, що це знижує потяг до їжі на 60%, а бажання перекусити на ніч – наполовину.

Користь для кісток

Існують думки, що білок негативно впливає на кісткову тканину, оскільки збільшує кислотне навантаження, яке вимиває кальцій з організму.

Однак дослідження спростовують цей факт та свідчать, що збільшення його рівня у раціоні несе велику користь, тому що підтримує кісткову масу та захищає від остеопорозу та переломів.

Покращує метаболізм

Прийом їжі прискорює метаболічні процеси на деякий час. Це викликане тим, що тіло використовує калорії для перетравлення їжі та перетворення її в енергію. Однак не всі продукти спрацьовують однаково.

Було доведено, що споживання білків найбільше прискорює метаболізм у порівнянні з жирами та вуглеводами. Один з експериментів також встановив, що учасники, які дотримувалися високобілкової дієти спалювали на 260 калорій більше за інших, що прирівнювалося до години фізичних вправ середньої інтенсивності.

Знижує тиск та не шкодить здоровим ниркам

Високий артеріальний тиск – причина багатьох серйозних захворювань. Наукові дані свідчать, що збільшення кількості спожитого білка не лише допомагає стабілізувати тиск, але й знижує рівень "поганого" холестерину.

Людям, що мають певні захворювання нирок, рекомендовано зменшувати споживання білка, однак для решти він абсолютно не зашкодить, а лише буде на користь.

Збільшує м’язову масу та допомагає відновитися

Білок – це будівельний матеріал для наших м'язів, тому необхідна його кількість сприяє нарощенню маси та збільшенню сили. Якщо ви займаєтеся спортом та маєте значне фізичне навантаження, варто стежити за тим, щоб кількість білків у раціоні була достатньою.

Також дослідження свідчать, що збільшення його споживання допомагає скорішому одужанню та відновленню після травм.

Як бачимо, користь білка складно переоцінити, а його дефіцит загрожує серйозними розладами в роботі організму. Яка ж його потреба та як поповнити запаси? Видання Healthline відповіло на ці запитання.

Так, спеціалісти стверджують, що норма добового споживання білків складає 0,75 г на кілограм маси тіла, тобто приблизно 46 г для жінок та 56 г для чоловіків. Це мінімальний розрахунок, який буде варіюватися в залежності від вашого віку, ваги, фізичної активності та загального здоров’я.

Серед основних джерел білка називають:

Яйця

Сир, молоко та грецький йогурт

Мигдаль

Курятину та пісну яловичину

Овес, кіноа та сочевицю

Броколі та брюсельську капусту

Тунець

Рибу та морепродукти

Арахіс та гарбузове насіння

Білок – важливий поживний елемент, який відповідає за повноцінну роботу багатьох систем організму. На сьогодні фармацевтична індустрія пропонує безліч добавок для збільшення його рівня, однак на вашому столі завжди можна знайти натуральні продукти, які повністю здатні задовольнити потребу в цьому елементі та продовжити ваше здоров’я та довголіття.