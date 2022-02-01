Hubble показав знімок "космічного дивака"

Телескоп Hubble сфотографував карликову галактику, схожу на ранні галактики, що населяли Всесвіт, повідомляє Сьогодні.

Крихітка галактика NGC 1705 знаходиться в південному сузір'ї Живописця і знаходиться приблизно в 17 млн світлових років від Землі.

Її називають космічним диваком: він маленький, неправильної форми і нещодавно пережив спалах зіркоутворення, пише Esahubble.

Такі карликові неправильні галактики можуть дати цінну інформацію про загальну еволюцію галактик.

Як правило, вони містять мало елементів, крім водню або гелію, і вважаються схожими на ранні галактики нашого Всесвіту.

Це не вперше, коли Хаббл фотографує NGC 1705 – астрономи зазирнули у серце галактики у 1999 році.

Але оновлений телескоп надав багатший і більш докладний портрет неправильної галактики.