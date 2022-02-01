Курс валют НБУ на 1 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 1 лютого 2022 року
Курс долара у порівнянні з 31 січня знизився до позначки 28.46 за 1 долар.
Курс євро знизився на 28 коп. до 31.75 за 1 євро.
Курс рубля знизився на 5 коп. до 3.67 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився на 32 коп. до 38.18 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 35 коп. до 30.50 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 8 коп. до 6.92 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.455 500
|EUR
|Євро
|31.746 400
|RUB
|Рубль
|0.366 590
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38,183 000
|CHF
|Швейцарський франк
|30.503 800
|PLN
|Польський злотий
|6.915 100