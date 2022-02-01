США евакуюють сім'ї дипломатів з Білорусі

Державний департамент США віддав розпорядження членам сімей американських держслужбовців у Білорусі покинути країну через непередбачувану ситуацію в регіоні, повідомляє Ділова столиця.

"Державний департамент 31 січня 2022 року віддав розпорядження членам сімей державних службовців виїхати" , — йдеться в заяві.

У відомстві пишуть, що на тлі незвичайної військової активності Росії біля кордону з Україною, що викликає стурбованість, громадяни США в Білорусі або бажаючі туди поїхати повинні взяти до уваги, що ситуація в регіоні непередбачувана.

Також в Держдепі попередили американців про довільне застосування законів в країні і загрозу затримання.