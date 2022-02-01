Медики розповіли, кому загрожує важкий "Омікрон"

У Японії медики зафіксували помітне збільшення кількості госпіталізацій пацієнтів у віці 60 років і вище із гострою пневмонією після зараження штамом "Омікрон", повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що фахівці медичного центру Фудзіміно виявили збільшення кількості пацієнтів у цій віковій групі, при цьому більш ніж половина з них були госпіталізовані з пневмонією та потребували апаратів штучної вентиляції легень.

"Госпіталізовані пацієнти стають дедалі старшими, і у них розвиваються тяжкі симптоми" , - заявив директор медустанови Акіра Кано.

За його словами, гостра пневмонія проявляється у пацієнтів похилого віку, які вакцинувалися давно. Кано додав, що заяви про пом'якшення "Омікрону" далекі від того, що він бачив на практиці.