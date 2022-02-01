Є три фактори: у МОЗ озвучили прогноз щодо завершення пандемії COVID-19

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко з обережним оптимізмом прогнозує перемогу над пандемією коронавірусу в 2022 році. За його словами, на це впливає кілька факторів, серед яких вакцинація, повідомляє Обозреватель.

У найближчій же перспективі очільник МОЗ вказав на посилення нинішнього спалаху COVID-19, коли щодоби в країні можуть фіксувати до 60 тис. заражень. Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова".

Ляшко пояснив, що розраховувати на завершення пандемії дозволяють такі фактори, як винайдення вакцин, поява ліків прямої противірусної дії та зменшення агресивності штамів вірусу.

"Це три фактори, які говорять про те, що можна з обережним оптимізмом дивитися у 2022-й, як рік, в якому може завершитися пандемія" , – висловив переконання міністр.

Він додав, що країна найближчими днями отримає препарати прямої противірусної дії, якими лікуватимуть пацієнтів із COVID-19.

Скасування карантинних обмежень, додав Ляшко, залежатиме й від достатнього рівня охоплення громадян вакцинацією. На сьогодні тільки 50% дорослого населення України отримали хоча б одне щеплення, а 47% – імунізовані повністю.

За словами міністра, в Україні, на жаль, збуваються неоптимістичні прогнози щодо розвитку епідемії – упродовж останніх трьох тижнів кількість інфікувань зросла вдвічі. Причиною цьому називають поширення варіанта "Омікрон". Як показує практика європейських держав, які першими вийшли на піки захворюваності з цим домінувальним штамом, такий процес триває чотири-п’ять тижнів.

"Тож іще зо два тижні у нас постійно зростатиме кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби. За нашими розрахунками, ми можемо дійти до 60 тисяч хворих на добу" , – пояснив Ляшко.

Він додав, що медсистема з цим досі справлялася, адже до стаціонарів госпіталізується менше людей, ніж за інфікувань штамом "Дельта", а також збільшується кількість вакцинованих українців.

Міністр пояснив, що "Омікрон" атакує верхні дихальні шляхи, швидше передається, але менше вражає легені й тому менше виникає киснезалежних пацієнтів.

"Водночас значно зростає кількість випадків і це призводить до навантаження не стаціонарів, а екстреної і первинної медичної допомоги" , – зазначив глава МОЗ.

Ляшко закликав громадян зберігати спокій, оскільки "паніка може паралізувати будь-яку систему". За його словами, температура в 38 градусів не є приводом викликати швидку. В таких випадках він порадив консультуватися із сімейним лікарем.