У "Дії" з'явилися нові COVID-сертифікати

У мобільному додатку "Дія" з'явилися COVID-сертифікати про бустерну дозу вакцини від коронавірусу - їх можуть згенерувати лише ті, хто її отримав, повідомляє УНІАН.

Напередодні в Мінцифри анонсували, що документ стане доступним лише наприкінці поточного тижня, проте, як показала практика, отримати його можна вже зараз. Для цього, як і раніше, необхідно згенерувати в додатку новий сертифікат, і якщо ви вже зробили третє щеплення, інформація про нього з'явиться в новій версії документа.

Користувач може отримати як внутрішній, так і міжнародний документ. Після цього дія попереднього сертифіката про вакцинацію продовжується на 270 днів з моменту отримання третього щеплення. У новому сертифікаті вказана інформація з назвою препарату, яким була зроблена бустерна доза щеплення.

Так виглядає нова версія covid-сертифіката / скріншот

Зазначимо, за даними МОЗ, з початку вакцинальної кампанії бустерну дозу отримали понад 339 тисяч українців. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, вакцинація бустерною дозою підвищує рівень захисту від коронавірусу до 80%, в тому числі й від штаму "Омікрон".