Sony купила студію відеоігор, від якої відмовився Microsoft

Компанія Sony оголосила про придбання студії Bungie – творця Halo. Сума угоди становила 3,6 мільярда доларів, повідомляє Сьогодні.

Після того, як Microsoft купив творця Warcraft за 70 млрд доларів, Sony - одна з найбільших у світі компаній, що займаються відеоіграми, вирішила піти стопами Білла Гейтса.

Зараз Bungie робить популярну ігрову франшизу Destiny і була початковим розробником Halo.

Крок Sony загострює конкуренцію з Microsoft - адже ігри Bungie розраховані саме на Xbox, що належить компанії Гейтса, як і Halo.

Microsoft раніше володів і Bungie, але відмовився від самої ігрової студії у 2007 році, залишивши собі лише інтелектуальні права на франшизу Halo.

Sony запевнила, що Bungie проведе роботу у статусі незалежної дочірньої студії з власним керівництвом, і авторів ігор не обмежуватимуть у виборі платформ.

Це означає, що Sony не зобов'язує Bungie негайно перевести свої ігри на Play Station, але шукає спосіб конкурувати з Microsoft, який зробив найбільшу угоду в історії відеоігор.

Цікаво, що Bungie базується неподалік штаб-квартири Microsoft в Редмонді, штат Вашингтон. Підрозділ відеоігор Sony зосереджений у Сан-Матео, Каліфорнія.