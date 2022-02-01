Що очікується на валютному ринку у вівторок

В останній день січня безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку прискорив падіння. Національний банк провів три інтервенції з купівлі доларів та поповнив свої золотовалютні запаси на 200 млн доларів, але незважаючи на це безготівковий долар подешевшав до 28,38 гривні на купівлі та 28,42 гривні на продажі.

Сьогодні перший день нового місяця. Традиційно на початку кожного місяця передбачається посилення тиску на гривню. Покупки нерезидентів для виведення чергової порції дивідендів та імпортерів за новими контрактами традиційно збігаються за часом зі зниженням пропозиції валюти від експортерів, яким уже виплатили компенсацію ПДВ, і вони не так гостро потребують оборотної гривні. Тому зробимо обережне припущення, що сьогодні зміцнення гривні тимчасово зупиниться, а до кінця дня, можливо, гривня навіть трохи ослабне щодо долара.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 28,35/28,45 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Курс готівкового долара в понеділок знизився на 33-35 копійок: вранці оптові обмінні пункти столиці продавали готівкового «американця» по 28,63-28,65 гривень, на обід цінник опустили до 28,38-28,40 гривень, а до 17: 00 з'явилися пропозиції оптових партій за ціною 28,30 грн. Сьогодні вранці долар почнуть продавати 28,28-28,30 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо тренд на зміцнення гривні збережеться, ми побачимо продовження зниження цінника на готівковий долар. У разі появи будь-якого негативу долар знову відновить зростання. Сьогодні ймовірність відновлення зростання курсу долара буде вищою, ніж учора.

Євро на ринку FOREX у понеділок пішов угору і досяг позначки 1,1246 долара, коригуючись після сильного падіння минулого тижня. Вранці вівторка він торгується у вузькому діапазоні 1,1221-1,1245 доларів. В Україні готівковий євро падає синхронно з доларом, і коливання на FOREX не мають на його ціну особливого впливу. Вранці понеділка у столиці його продавали по 32,08-32,10 гривень; на 13:00 ціна знизилася до 31,90-31,92 гривень, а до 17:00 – до 31,80 гривень. Сьогодні вранці його продаватимуть по 31,70-31,80 гривень. Далі все залежатиме більше від ситуації на українському валютному ринку, ніж розвитку подій на FOREX. Якщо готівковий долар продовжуватиме дешевшати, він обов'язково потягне за собою вниз євро.

Російський рубль у понеділок зміцнився до 77,25 за долар, тому що на вихідних секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев відкинув навіть у теорії можливість війни Росії та України. Вранці вівторка рубль досяг 77,05 за долар: зниження геополітичної напруженості та зростання цін на нафту підтримують російську валюту. Готівковий рубль у столиці весь минулий тиждень продавали по 3,65-3,69 гривні за 10 рублів; за такою ціною його продавали вчора. З великою ймовірністю сьогодні його ціна залишиться на колишньому рівні. Передумов для здешевлення чи подорожчання рубля немає.