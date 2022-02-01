Топ-10 автомобілів, які дуже важко продати на "вторинці"

Автомобільні експерти назвали машини, на продаж яких йде не один місяць, повідомляє Судово-юридична газета.

Які автомобілі знаходяться в категорії:

1. Opel Kadett, Peugeot 405 та інші ретро-автомобілі

Для успішного продажу класики є умова: машина має бути у чудовому стані або мати цікаву історію. Останнє особливо важливе для колекційних екземплярів. Однак попит на будь-які раритети далекий від масового, і розраховувати на швидку угоду не можна. Справа не лише у вартості. Навіть за найнижчої ціни пошук зацікавленого покупця може затягтися на кілька років: важко знайти людину, якій такий товар справді потрібен.

2. BMW i3 та інші електромобілі

Цей німецький ситикар дуже хороший, але продається набагато швидше попереднього. Так, це сучасний автомобіль з чималими можливостями та великим потенціалом, але все ж таки час електромобілів у нас ще до ладу не прийшов через нерозвиненість інфраструктури. До цієї моделі поряд з іншими електрокарами досі ставляться як до експерименту. Складно сказати, наскільки вони корисні в наших реаліях і як довго прослужать, але можна прогнозувати одне: ремонт буде недешевим.

3. Ford Transit Custom та невеликі комерційні фургони

Даний вид транспорту досить затребуваний, але пропозиції в середньому чекають покупця близько 30-40 днів, а деякі представники сегмента Ford Transit Custom - понад півтора місяці. Він мав скласти конкуренцію сімейним машинам, але у РФ маневр не вдався. Так, він майже досконалий технічно і відносно дешевий, але в 99% випадків їм цікавляться лише комерсанти.

4. Volvo S90 та інші «перехідні» моделі

Покупця довго шукають і багато якісних моделей бізнес-класу, таких як Volvo S90. Чому залишається загадкою, адже це добре оснащений, безпечний, місткий і симпатичний на вигляд автомобіль. Ймовірно, проблема в ціні та позиціонуванні: це вже той сектор, де багато водіїв можуть знайти більш розкішні люксові авто.

5. Porsche Panamera та інша «еліта»

У разі труднощі продажу пов'язані з особливостями споживчої фокус-групи. Ті, кому по кишені Porsche, не дуже ласі на товари б/у, навіть якщо це престижний Panamera. Вони можуть дозволити собі тривалий пошук ідеальної нової машини, і прямий імпорт із Західної Європи, тому виставлені на вторинному ринку екземпляри викликають слабкий інтерес. У цьому секторі ринку покупці вкрай вибагливі і довго думають, перш ніж ухвалити рішення.

6. Ряд моделей Fiat

З Фіатами загалом проблем немає, але лише з популярними моделями. Якщо вам заманеться продати, наприклад, Fiat Croma, доведеться конкурувати з масою найбільш популярних, красивих та бажаних суперників. Мало поширені моделі завжди нелегко продавати. Якщо потрібна проста машина з хорошим доступом до запчастин, хто вводитиме в пошуковій системі «Fiat Idea»? Якщо людина свідомо шукає щось подібне, його радше спокусить Opel Meriva або Volkswagen Golf Plus.

7. Alfa Romeo та подібна екзотика

Будь-яка модель має свої поціновувачі та критики – неважливо, наскільки вона хороша. Альфи, виставлені на продаж досить дешево, швидко знайшли б нових власників, якби не кілька перешкод.

По-перше, складнощі з ремонтом та запчастинами – знову ж таки, через відсутність широкого поширення в РФ. По-друге, щоб підтримувати такі машини, потрібно вкласти багато серця та грошей. Гарну знайти складно, і обійдеться вона дорого як у покупці, так і у змісті, тому за Альфами при всій їхній пишності черги не вишиковуються.

Цікаво, що продати автомобіль у хорошому стані не дуже складно, проте деякі моделі типу Alfa Romeo 166 – це вже проблема. Особливо якщо як двигун використовується агрегат, відмінний від традиційного V6 Busso.

Складнощі виникають і з іншими моделями, включаючи 159 і Brera: як правило, у їх поціновувачів вже є «робочий» автомобіль, а куплений буде розглядатися як хобі. "Альфісти" знаходяться не в кращому положенні, ніж власники інших екзотичних машин.

8. Американські марки

До машин, що погано продаються, можна приписати і всі американські, хоча тут немає однозначної думки. Популярні позашляховики та пікапи від Ford, Jeep, Cadillac, Chevrolet та GMC продаються набагато легше, ніж, наприклад, продукти Mercury, Dodge, Chrysler, Saturn або Pontiac.

9. Продукти «померлих» брендів

Є багато марок, які ніколи не пропонували свою продукцію у нас або давно пішли з місцевого ринку. Є й такі, що загалом припинили своє існування. Так, їх продукти все ще можуть привозитися з-за кордону та обслуговуватись у місцевих майстернях. Але до них не так просто знайти деталі кузова, елементи інтер'єру та інші запчастини.

Деякі питання вирішуються за допомогою взаємозамінних механічних компонентів, але пошуки оригінальної фари, крила або кришки багажника зазвичай зводиться до необхідності покупки донора - зазвичай, досить дорогого. Якщо модель колись була популярною, то це ще півбіди. Але якщо ні, то виникають проблеми.

Серед брендів, які більше не існують – Rover та Saab. Запчастини для їхніх автомобілів зникають, а продаж перетворюється на кошмар. Не тому, що машини погані, особливо якщо йдеться про кращі моделі на зразок Saab 9-5 або Rover 75. Але через свій вік вони стають все менш цікавими для покупця.

10. Дивні моделі та версії

У лінійках навіть найпопулярніших брендів періодично з'являлися дивні моделі, що виявилися невдалими, якщо не зовсім провальними. Наприклад, Opel Signum – та сама Vectra, тільки менш практична. Або універсал Jaguar X-Type, який не вписується в модельний ряд британських автомобілів класу люкс. Він тісний, непрактичний, складний у ремонті та доріг – для нього справді потрібен ентузіаст.

Положення трохи рятує спорідненість з Ford Mondeo, але при глибокому вивченні теми ця спорідненість зустрічається тільки в описах та оглядах, а не в автомагазинах, і, як правило, починається та закінчується двигунами.

Теоретично така «машина зі спортивним колоритом» може здаватися кращою, красивішою та бажанішою від конкурентів від Ауді та БМВ, але десь за межами прагматизму. Аналогічна історія з Lexus CT200h, який фактично є Toyota Auris, але у всьому обходиться відчутно дорожче від придбання до обслуговування.

Хонди користуються гарною репутацією, але вам пощастить, щоб продати Pilot, Insight, Element або Stream. Аналогічно з Hyundai, якій більше не потрібно виборювати популярність, але такі моделі, як Matrix або Veloster, це роблять.

До дивних версій також відносяться позашляховики з приводом на одну вісь. Простий приклад - "кастровані" варіації Jeep і Chevrolet, що пропонуються як альтернатива повнопривідним. Коштують вони дешевше, але будь-які позашляховики, включаючи ніссани, тойоти, форди, фольксвагени і т.д., набагато легше продати з повним приводом, ніж двоколісним.

Ще довше шукають нових господарів моделі, що мають неблагозвучні назви у російськомовній вимові. Chevy Trax, наприклад, Daewoo Kalos, Isuzu Trooper, Proton Perdana, Opel Mocha, Ferrari Pista або Pagani Huayra. Не дивно, що багато покупців обходять їхньою стороною. Хоча є й ті, хто навмисне шукає такий автомобіль.