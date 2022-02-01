Членам РНБО заборонено залишати Україну без дозволу Зеленського – Данілов

На тлі загрози вторгнення Росії членам Ради національної безпеки та оборони заборонено залишати Україну без дозволу президента. Вони можуть виїхати у відрядження чи з певних інших питань лише після відповідного рішення Володимира Зеленського, повідомляє Новое время.

Про це він заявив в етері програми "Свобода слова" на ICTV.

"Єдине обмеження, яке на сьогодні діє у нас, я можу сказати, це не велика таємниця — члени РНБО без дозволу верховного головнокомандувача — президента України — не можуть залишати нашу країну" , — сказав він.

Данілов розповів, що в Раді національної безпеки і оборони все прописано, зокрема й на випадок кіберзагрози, авіазагрози та будь-якої загрози нацбезпеці.

За його словами, у разі російської агресії одразу збереться РНБО і президента Володимиру Зеленському запропонують підписати указ про введення воєнного стану. Його упродовж 48 годин має затвердити Верховна Рада.