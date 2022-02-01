Дебютував електричний купе-кросовер Skoda Enyaq iV Coupe

Лінійка електромобілів Skoda поповнилася новою моделлю – купе-кросовером Enyaq iV Coupe. Одночасно було представлено "заряджену" RS-версію новинки, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

У порівнянні зі звичайним кросовером Enyaq iV купе стало на 14 мм довшим (4563 мм), а ось ширина (1879 мм) та колісна база (2765 мм) залишилися незмінними.

Вже в базовій комплектації пропонуються тонований панорамний дах і 19-дюймові колеса, за підсвічування решітки радіатора і матричну оптику доведеться доплатити.

Інтер'єр в цілому повторює салон однойменного кросовера: 5,3-дюймова цифрова панель приладів, інформаційно-розважальний дисплей діагоналлю 13 дюймів по центру передньої панелі і опціональний проекційний дисплей з доповненою реальністю. На вибір запропоновано кілька варіантів обробки. Багажне відділення в порівнянні з очікуваним паркетником зменшилося - з 585 до 570 літрів.

Натомість найкраща аеродинаміка купеподібного кузова (cd 0,234 замість 0,255) дозволила збільшити паспортний запас ходу на одній зарядці – до 545 км. проти 534 км. у стандартного кросовера (за циклом WLTP).

Enyaq Coupe RS iV є першою "зарядженою" моделлю в електричній лінійці Skoda. Вона отримала 20-дюймові колеса та занижену спортивну підвіску. Двомоторна силова установка потужністю 306 кінських сил прискорює купе до сотні всього за 6,5 секунди.

Європейські продажі купеподібного "Еніаку" стартують цієї весни. Випускатиметься електромобіль на заводі в чеському Млада-Болеславі.