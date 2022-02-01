Дебютував електричний купе-кросовер Skoda Enyaq iV Coupe

Лінійка електромобілів Skoda поповнилася новою моделлю – купе-кросовером Enyaq iV Coupe. Одночасно було представлено "заряджену" RS-версію новинки, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

У порівнянні зі звичайним кросовером Enyaq iV купе стало на 14 мм довшим (4563 мм), а ось ширина (1879 мм) та колісна база (2765 мм) залишилися незмінними.

Найпотужніший і надзвичайно швидкий: дебютував електричний купе-кросовер Skoda Enyaq iV Coupe

Вже в базовій комплектації пропонуються тонований панорамний дах і 19-дюймові колеса, за підсвічування решітки радіатора і матричну оптику доведеться доплатити.

Найпотужніший і надзвичайно швидкий: дебютував електричний купе-кросовер Skoda Enyaq iV Coupe

Інтер'єр в цілому повторює салон однойменного кросовера: 5,3-дюймова цифрова панель приладів, інформаційно-розважальний дисплей діагоналлю 13 дюймів по центру передньої панелі і опціональний проекційний дисплей з доповненою реальністю. На вибір запропоновано кілька варіантів обробки. Багажне відділення в порівнянні з очікуваним паркетником зменшилося - з 585 до 570 літрів.

Найпотужніший і надзвичайно швидкий: дебютував електричний купе-кросовер Skoda Enyaq iV Coupe

Натомість найкраща аеродинаміка купеподібного кузова (cd 0,234 замість 0,255) дозволила збільшити паспортний запас ходу на одній зарядці – до 545 км. проти 534 км. у стандартного кросовера (за циклом WLTP).

Найпотужніший і надзвичайно швидкий: дебютував електричний купе-кросовер Skoda Enyaq iV Coupe

Enyaq Coupe RS iV є першою "зарядженою" моделлю в електричній лінійці Skoda. Вона отримала 20-дюймові колеса та занижену спортивну підвіску. Двомоторна силова установка потужністю 306 кінських сил прискорює купе до сотні всього за 6,5 секунди.

Європейські продажі купеподібного "Еніаку" стартують цієї весни. Випускатиметься електромобіль на заводі в чеському Млада-Болеславі.

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