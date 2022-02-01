Цукерберг продав криптовалютний проєкт Diem

Ассоциация Diem об'явила о продаже своей интеллектуальной собственности Silvergate Capital Corporation. Сумма следки составила $132 млн акциями и $50 млн наличными, повідомляє Новое время.

Асоціація Diem (екс-криптопроєкт Facebook Libra) оголосила про продаж своєї інтелектуальної власності та інших активів Silvergate Capital Corporation. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Гендиректор асоціації Стюарт Леві заявив, що Diem Association та її підрозділи почнуть згортати роботу найближчим часом.

Як йдеться в повідомленні Silvergate, компанія заплатила за проєкт Diem $132 млн акціями та $50 млн готівкою. Банк планує використати проєкт для покращення існуючої інфраструктури стейблкоїну.

Про те, що компанія Meta зацікавлена у продажу криптопроєкту Diem агентство Bloomberg повідомляло ще наприкінці січня.

Нагадаємо, що Facebook анонсував запуск власної криптовалюти Libra у червні 2019 року. Однак незабаром криптовалюта Facebook зазнала критики регуляторів у США та Євросоюзі. У ЄС ходіння криптовалюти Libra заборонили та заявили про необхідність розробити закони, які регулюватимуть оборот криптовалют. Також із проєкту Libra почали йти інвестори. Першими з проєкту вийшли MasterCard, Visa та PayPal.

Пізніше Bloomberg повідомив про плани Facebook перетворити Libra на аналог платіжної системи та додати підтримку інших цифрових валют, включаючи випущені центральними банками.

У травні 2020 року Facebook перейменувала цифровий гаманець Calibra в Novi та доручила управління проектом дочірньої компанії. За допомогою цього ребрендингу Facebook намагався наголосити, що проект криптовалюти Libra сам по собі не є проектом компанії, тоді як Facebook є одним із учасників асоціації Libra.

У грудні 2020 року криптовалюту Libra перейменували на Diem. У травні 2021 року Diem заявила, що випустить криптовалюту, а емітентом стане Silvergate Bank.