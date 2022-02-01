Велика Британія виділить Україні 88 млн фунтів стерлінгів

Уряд Великої Британії планує надати Україні допомогу у розмірі 88 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичної безпеки, заявили у пресслужбі британського уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Велика Британія бере активну участь у захисті верховенства права в Україні та боротьбі з корупцією, що зміцнило здатність країни протистояти зловмисному та антидемократичному впливу. Нове фінансування у розмірі 88 млн фунтів стерлінгів, зокрема з Фонду належного управління Великої Британії, про яке було оголошено сьогодні, підтримає цю роботу і допоможе зусиллям щодо зниження залежності України від постачання енергоресурсів із Росії" , - зазначається в повідомленні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив на незмінній і непохитній підтримці Британією суверенітету України та нагадав, що подальше вторгнення Росії матиме серйозні гуманітарні наслідки.