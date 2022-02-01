Вчені назвали симптоми нового підвиду штаму "Омікрон"

У Британії вчені визначили головні симптоми нового підвиду штаму "Омікрон" - BA.2. Один із них є безперервний кашель, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Відповідний висновок оприлюднено за даними Національної системи охорони здоров'я (NHS) країни.

Симптоми BA.2

За даними британських вчених, до головних симптомів нового підвиду штаму "Омікрон" входять:

висока температура,

безперервний кашель,

втрата або зміна нюху та смакових рецепторів.

Зазначено, що при виявленні вищезгаданих симптомів рекомендується звернутися до лікаря та здати тест на коронавірус.

Як зазначається, якщо результат тесту виявився позитивним, необхідно піти на п'ятиденну самоізоляцію.

Вчені додають, що підвид штаму "Омікрон" в 1,5 раза більш заразний, ніж його вихідний штам, хоча, наразі, немає жодних доказів того, що вакцина знижує ефективність проти симптомів хвороби.

Що відомо про BA.2

За даними британських вчених, варіант BA.2 штаму "Омікрон" може поширюватися швидше за інших підтипів. Його називають "прихованим".

Разом з тим у Данії фахівці також констатували, що підвид "Омікрону" більш заразний, ніж поширений BA.1. Переважно він здатний заражати вакцинованих людей.